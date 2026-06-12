Aksu Belediyesi'nde personele yangın eğitimi ve tatbikatı - Son Dakika
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Aksu Belediyesi'nde personele yangın eğitimi ve tatbikatı

Aksu Belediyesi\'nde personele yangın eğitimi ve tatbikatı
12.06.2026 16:02  Güncelleme: 16:07
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Aksu Belediyesi, çalışanlarının afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesi için yangın eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Antalya İtfaiyesi yetkilileri tarafından verilen eğitimde, yangın anında can güvenliği, tahliye ve ilk müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Aksu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çalışanların afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Yangın Eğitimi ve Tatbikatı" eğitimi düzenledi. Belediye personeli ve birim müdürlerinin katıldığı eğitimde, muhtemel yangın durumlarında alınması gereken önlemler, güvenli tahliye yöntemleri ve ilk müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

"Önce Güvenliğinizi Sağlayın"

Eğitimi veren Antalya İtfaiyesi yetkilisi Feyyaz Özönel, yangın anında önceliğin her zaman can güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, yangınların kontrol altına alınmasında oksijenin kesilmesi ve yangın alanının soğutulmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Teorik bilgi Uygulamaya Dönüştürüldü

Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatın sonunda personel, yangın anında doğru müdahale yöntemleri konusunda uygulamalı deneyim kazanırken, acil durumlara yönelik farkındalıklarını da artırma fırsatı buldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Fatma Bakay, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Personelimizin olası acil durumlarda doğru ve hızlı hareket edebilmesi için eğitim faaliyetlerimizi düzenli olarak devam ediyoruz. Yangın gibi riskli durumlarda en önemli unsur insan hayatının korunmasıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz eğitim ve tatbikatlarla kurumsal güvenlik kültürümüzü güçlendiriyor, çalışanlarımızın bilgi ve farkındalık seviyesini artırıyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Aksu Belediyesi'nde personele yangın eğitimi ve tatbikatı - Son Dakika

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