ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk derste koruyucu aile çağrısı yapıldı - Son Dakika
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ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk derste koruyucu aile çağrısı yapıldı

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ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi\'nde ilk derste koruyucu aile çağrısı yapıldı
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ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik ilk ders Sosyal Hizmet konusuyla yapıldı. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Esra Özaslan aktif yaşlanma ve koruyucu aile konularında bilgi vererek Alanya'da koruyucu aile olunması çağrısı yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders heyecanı "Sosyal Hizmet" konusuyla başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen "İlk Ders" etkinliği her yıl olduğu gibi bu dönem de yeni kayıt yaptıran Tazelenme öğrencilerine yönelik oldu. Rektörlük Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk ders etkinliğine Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uzman Hemşire Esra Özaslan, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, yakın zamanda vefat eden üniversitenin ilk mezunlarından Safi Seyhan Arıç da sevgi ve saygıyla anıldı.

Kuşaklararası dayanışmaya dikkat çekildi

Açılış konuşmasını yapan ALKÜ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, öğrenmenin yaş sınırının olmadığını ve ileri yaştaki bireylerin üniversite yaşamına aktif katılımını hedeflediklerini belirtti. Dönem boyunca sağlık, spor, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler düzenlendiğini ifade eden Nalbant, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNİDES programı kapsamında "Dijital Hayat Rehberi" projesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu projeyle genç üniversite öğrencileri ile Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek dijital okuryazarlık ve yapay zeka uygulamalarında deneyim paylaştıklarını söyledi. Ayrıca sağlıklı yaşlanma, beslenme ve yaşam kalitesi üzerine yürütülen çalışmaların akademik literatüre bilimsel yayın olarak kazandırıldığını ekledi. Konuşmaların ardından program, bir yıl boyunca gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden kesitler sunan 5 dakikalık video gösterimi ile devam etti.

Sosyal hizmetler ve aktif yaşlanma vurgusu

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uzman Hemşire Esra Özaslan, gerçekleştirdiği sunumda 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda aktif yaşlanma ve 3. yaş üniversitesi programlarının önemine dikkat çekti. Sosyal hizmet anlayışının koruyucu ve önleyici yaklaşımını anlatan Özaslan, aile danışmanlığı, Aile ve Gençlik Fonu, Sosyoekonomik Destek (SED) ödemeleri ve Koruyucu Aile modelleri hakkında ayrıntılı bilgiler vererek Alanya'da koruyucu aile olunması çağrısında bulundu. Sosyal hizmetin temel bir hak olduğunun hatırlatıldığı etkinlikte, eğitim döneminde özveriyle katkı sağlayan yaklaşık 45 gönüllü akademisyene, eğitmene ve öğrenci temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
YaşlanmaAlanyaEğitimYaşamSon Dakika

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