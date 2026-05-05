ALKÜ Projeleri TÜBİTAK'tan Destek Aldı

05.05.2026 18:28
ALKÜ, 6 projesiyle TÜBİTAK desteği kazanarak bilimsel görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) akademisyenler tarafından yürütülen 6 ayrı proje TÜBİTAK tarafından 2026 yılı ilk dört aylık dönemde destek almaya hak kazandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan " "Bilimsel projelerle üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

2026 yılı kapsamında yürütücüsünün ALKÜ Turizm Fakültesi akademisyenlerinden ve Syedra Antik Kenti Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer'in yaptığı Kilikia'da Syedra (Seki, Alanya, Antalya,) Antik Bir Kent ve Tiyatrosu Projesi, TÜBİTAK 2509 Fransa Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı (Bosphorus) kapsamında desteklenecek.

TÜBİTAK'tan destek alacak bir diğer proje ise "Okul Öncesi Çocuklarda Uyku Bozuklukları ile Annelerin Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki: Açıklayıcı Sıralı Karma Desen Araştırması" oldu. Bu projenin yürütücülüğünü ALKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Ersan üstlenirken, proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edildi. Yürütücülüğünü ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Oktav'ın olduğu, Deforme Olan Tekstil Ürünlerinde Olasılıksal Kenar Modellemesi ve Derin Öğrenme Tabanlı Hata Tespiti" projesi TÜBİTAK 1002 A - Hızlı Destek Modülü kapsamında destek aldı. ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Orhan Kubat'ın yürütücü olduğu TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilen "Kronik Dakriosistitte İmmün Reseptörler Sitokinler ve Mikrobiyolojik Etkenlerin Doku ve Sürüntü Temelli Entegratif Değerlendirilmesi" projesi de değerlendirildi. ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya'nın yürütücü olduğu "Noni İçerikli Bir Gıda Takviyesinin Kimyasal Analizi ve Hücresel Düzeyde Biyolojik Etkilerinin In Vitro In Siliko İncelenmesi" projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edildi. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kübra Ayan'ın yürütücü olduğu "Zeytinyağı Küspesinden Hassas Fraksiyonlama Yöntemi ile Protoince Zengin Fraksiyonların Eldesi ve Tekno-Fonksiyonel Özelliklerin Araştırılması" TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edildi.

"Projelerimiz tüm hızıyla devam edecek"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ALKÜ'lü akademisyenler tarafından yürütülen projelerin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi. Rektör Türkdoğan konuşmasında, "Üniversitemizin bilimsel üretim gücünü ortaya koyan bu başarılar, akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının somut bir göstergesidir. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerimiz, yalnızca akademik dünyaya değil, aynı zamanda toplumsal gelişime de önemli katkılar sunacaktır." dedi. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Türkdoğan, "Bilimsel projelerle üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Akademisyenlerimizin ortaya koyduğu nitelikli çalışmalar sayesinde ALKÜ, her geçen gün daha güçlü bir bilim merkezi haline geliyor. Proje üretmeye, bilimsel çalışmaları desteklemeye ve ülkemize değer katacak araştırmaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Türkdoğan, projelerde emeği geçen tüm akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

