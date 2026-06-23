Altıntaş'ta çocuk şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altıntaş'ta çocuk şenliği

Altıntaş\'ta çocuk şenliği
23.06.2026 13:21  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde minikler palyaço, maskot, balon ve geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinliğe belediye başkanı ve milli eğitim müdürü de katıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği, miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Altıntaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar; palyaçolar, maskot karakterler, renkli balonlar, patlamış mısır ikramları ve geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Park alanı çocukların neşesiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ile Tuba Sinan katılırken, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Koyuncu da etkinlikte yer aldı. Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik boyunca öğrenciler keyifli vakit geçirirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Miniklerin yüzlerindeki heyecan ve sevinç günün en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çocuklar ve ailelerine katılımlarından dolayı şükranlarını iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Belediye, Etkinlik, Altıntaş, Kütahya, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Altıntaş'ta çocuk şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:15:22. #7.13#
SON DAKİKA: Altıntaş'ta çocuk şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.