Altıntaş\'ta çocuk şenliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği, miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Altıntaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar; palyaçolar, maskot karakterler, renkli balonlar, patlamış mısır ikramları ve geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Park alanı çocukların neşesiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ile Tuba Sinan katılırken, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Koyuncu da etkinlikte yer aldı. Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik boyunca öğrenciler keyifli vakit geçirirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Miniklerin yüzlerindeki heyecan ve sevinç günün en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çocuklar ve ailelerine katılımlarından dolayı şükranlarını iletti. - KÜTAHYA