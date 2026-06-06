Altıntaş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Altıntaş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi

Altıntaş\'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi
06.06.2026 17:01  Güncelleme: 17:03
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, kursiyerlerin el emeği eserlerinin sergilenmesiyle yoğun katılımla gerçekleşti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ile Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan katıldı. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökçe de yer aldı.

Hafta kapsamında düzenlenen programda, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ebru, çini, dikiş ve bağlama kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenen eserler, kursiyerlerin el becerilerini ve üretkenliklerini yansıttı.

Programda, hayat boyu öğrenme anlayışının toplumun her kesimine yayılmasında halk eğitimi kurslarının önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmalar katılımcıların beğenisini kazanırken, etkinlik hem kursiyerler için motivasyon kaynağı oldu hem de hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Altıntaş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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