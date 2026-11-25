21 Aralık Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla lisede gerçekleştirilen eğitimin ortasında poşetten çıkardığı palamut balığını öğrencilere gösteren uzman, balığın taze olup olmadığını anlamaya yönelik yöntemleri uygulamalı biçimde aktardı.

Bartın'da Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Amasra Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun öğretmen ve öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Bartın Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, il ve ilçe protokolü ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul konferans salonunda yapılan eğitimlerin ilkinde Bartın Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Selma Gürbüz; balık, üretimi, besin değerleri ve sağlığa faydaları hakkında, ikinci eğitimde ise Gıda Yüksek Mühendisi Vildan Gencer buğday ekmeğinin tarihi, önemi ve faydaları gibi konularda ayrıntılı bilgiler sundu.

Kürsüdeki poşeti açıp içindeki palamut balığını salondakilere gösteren Gürbüz, taze ile bayat balık arasındaki farkları da uygulamalı olarak anlattı.

Eğitimler tamamlandıktan sonra okulun toplantı salonunda protokole yönelik buğday ekmeği sunumu gerçekleştirildi. Buğday ekmeğinin yararları ile beyaz ekmekten ayrılan yönlerinin aktarıldığı sunumun ardından katılımcılara buğday ekmeği, balık ve salata ikram edildi.

Salonun önünde kurulan masada Karadeniz'de çıkan balık türlerinden örnekler sergilendi ve davetlilere bu türler yakından tanıtıldı.

İkramın sonrasında Kaymakam Erdoğan ve beraberindekiler, okulda yer alan ekmek fırınını gezdi. Açıklamasında Kaymakam Erdoğan, buğday ekmeği kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında imzalanacağını, söz konusu protokolle okul fırınlarında beyaz ekmek yerine buğday ekmeği üretimi yapılacağını ifade etti. Program kapsamında öğrenci ve öğretmenlere buğday ekmeğiyle birlikte balık dağıtımı da yapıldı.