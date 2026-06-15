Anadolu Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü İlk Mezunlarını Verdi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda düzenlenen Diyetisyenlik Yemini Töreninde mezun öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek meslek yeminlerini etti. Törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Serpil Koçdar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan, SBF Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Erenoğlu Son, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Diyetisyenlik toplum sağlığını korumak ve geliştirmede önemli sorumluluklar üstleniyor"

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar konuşmasında "Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk mezunlarının yemin töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Diyetisyenlik sadece bireylerin beslenme düzenini şekillendiren bir meslek değil, aynı zamanda toplum sağlığını korumak ve geliştirmede de önemli sorumlulukların yüklendiği bir bilim alanıdır. Sizler bilgi ve etik değerleri rehber edinerek insanların yaşam kalitesine katkı sunacak sağlık profesyonelleri olarak önemli bir göreve hazırlanıyorsunuz. Biraz sonra edeceğiniz yemin, mesleki bilginizi insan yararına kullanacağınıza, etik ilkelere bağlı kalacağınıza ve mesleğinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize dair güçlü bir taahhüt olacaktır" şeklinde konuştu.

"Mezuniyetiniz yeni bir dönemin başlangıcıdır"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan "Değerli veliler, bugün burada sevgili çocuklarınızın büyük bir başarıyla mezun olmalarını kutlamak için bir araya geldik. Sizler onların bu yolculuğunda her adımda yanlarında oldunuz, destek verdiniz ve güçlü birer rehber oldunuz. Kıymetli hocalarım, sizler bu değerli mezunların eğitiminde ve gelişiminde kritik bir rol oynadınız. Sevgili mezunlarımız, mezuniyetiniz yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yeni dönemde cesaretinizden ve azminizden ödün vermemenizi temenni ederim" ifadelerini kullandı.

"Diyetisyenlik insanların yaşamlarına doğrudan dokunan saygın bir meslektir"

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Erenoğlu Son "Uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından öğrencilerimizin mesleki kimliklerini resmen üstlenmelerine tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sevgili öğrencilerimiz, üniversiteye ilk adım attığınız günden bugüne yalnızca bilgi edinmediniz aynı zamanda eleştirel düşünmeyi, bilimsel yaklaşımı, etik değerlere bağlı kalmayı ve insan sağlığına hizmet etmenin sorumluluğunu öğrendiniz. Bugün edeceğiniz yemin bu kazanımların bir ifadesi ve gelecekte üstleneceğiniz sorumlulukların bir simgesidir. Diyetisyenlik, insanların yaşamlarına doğrudan dokunan, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli rol üstlenen saygın bir meslektir. Sizlerden beklentimiz mesleğinizi her zaman bilimsel veriler ışığında gerçekleştirmeniz, etik ilkelere bağlı kalmanız ve insan odaklı bir anlayışla hizmetlerinizi sürdürmenizdir" dedi.

"Bilimin rehberliğinde ilerleme sorumluluğunu üstlenerek bu bölüme adım attık"

Anadolu Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Sude Murat ise mezunlar adına yaptığı konuşmada "Bugün burada büyük bir emek ve kararlılıkla sürdürdüğümüz lisans eğitimimizi bölüm birincisi olarak tamamlamanın gururunu yaşamaktayım. Bizler bu bölüme yalnızca bir meslek sahibi olmak amacıyla değil insan sağlığına katkı sunma, bilimin rehberliğinde ilerleme ve topluma faydalı bireyler olma sorumluluğunu üstlenerek adım attık. Bugün giydiğimiz beyaz önlükler yalnızca mesleğimizin bir simgesi değil, bilime, etik değerlere ve insan sağlığına duyduğumuz bağlılığın da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirilen mezun öğrenciler, Diyetisyenlik Yemini ederek mesleki sorumluluklarını yerine getireceklerine söz verdi. Öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edildiği program, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - ESKİŞEHİR