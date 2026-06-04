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Anadolu Üniversitesi'nden Uluslararası Ödül

Anadolu Üniversitesi\'nden Uluslararası Ödül
04.06.2026 17:29
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Napoli'de düzenlenen kongrede Anadolu Üniversitesi, 'En İyi Poster Ödülü'nü kazandı.

Napoli'de 220'nin üzerinde poster çalışmasının değerlendirildiği kongrenin 'İlaç Geliştirme' kategorisinde 'En İyi Poster Ödülü'nün sahibi Anadolu Üniversitesi oldu.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaynak ile doktora öğrencisi Liban Barre, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Joint EUFEPS-SITELF Meeting 2026'da sundukları çalışma ile önemli bir başarıya imza attı. Araştırmacılar 220'nin üzerinde poster çalışmasının değerlendirildiği kongrede 'İlaç Geliştirme' kategorisinde 'En İyi Poster Ödülü'ne layık görüldü.

Safra tuzu içeren nanometre boyutundaki özel yağ temelli taşıyıcı sistemler kullanıldı

Karaciğer kanserinin en yaygın türlerinden biri olan hepatoselüler karsinomun tedavisinde kullanılan sorafenib etkin maddesine odaklanıyor. Güçlü bir tedavi ajanı olmasına rağmen suda düşük çözünürlüğe sahip olan ve bu nedenle vücutta yeterli düzeyde emilemeyen sorafenibin etkinliğinin artırılması hedeflenen çalışmada, 'bilozom' adı verilen safra tuzu içeren nanometre boyutundaki özel yağ temelli taşıyıcı sistemler kullanıldı. Bu taşıyıcıların ilacın hem çözünürlüğünü hem de bağırsaklardan emilimini artırma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Az sayıda deneyle en uygun formülasyona ulaşıldı

Çalışmanın öne çıkan yönlerinden biri ise formülasyonun deneme-yanılma yöntemi yerine, Box-Behnken Tasarımı adı verilen istatistiksel deney tasarımı yaklaşımıyla optimize edilmesi oldu. Araştırmacılar bu yöntem sayesinde daha az sayıda deneyle en uygun formülasyona ulaşmayı başardı. Elde edilen optimize formülasyonun yaklaşık 187 nanometre parçacık boyutuna ve yüzde 91'in üzerinde ilaç yükleme verimine sahip olduğu belirtildi.

"Titiz, sabırlı ve güncel bilimsel gelişmeleri takip eden çalışmaların sonucu"

Elde edilen başarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaynak, "Bu ödül, her şeyden önce doktora öğrencim Liban Barre'nin ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı çatısı altında yürütülen titiz, sabırlı ve güncel bilimsel gelişmeleri takip eden çalışmaların bir sonucudur. Bilimsel bir fikrin uluslararası bir platformda, böylesine yoğun bir rekabet ortamında takdir görmesi hem öğrencimiz hem de anabilim dalımız için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu başarıyı, çalışmanın her aşamasında katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, SSC Napoli, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi'nden Uluslararası Ödül - Son Dakika

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