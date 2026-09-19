Anadolu Üniversitesi, Sudanlı gençlere Açıköğretim altyapısını sunacak

Sudan Cumhuriyeti Eğitim ve Öğretim Bakanı Dr. Tihami Zeyn Hacer başkanlığındaki heyet, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki kurum arasında eğitim, Türkçe öğretimi ve mesleki kapasite geliştirmeyi içeren çerçeve protokolü imzalandı.

Sudan Cumhuriyeti Eğitim ve Öğretim Bakanı Dr. Tihami Zeyn Hacer ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesinin eğitim imkanlarını ve kampüs altyapısını yerinde incelemek üzere Eskişehir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından ağırlandı. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Genel Sekreter Ecevit Öksüz de hazır bulundu. Sudan tarafında ise Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ahmed Halife Ömer, Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Usame Mahcub Hasan Dirar ve Konsolos Yardımcısı Taha Muhammed yer aldı.

Kampüs imkanları yerinde incelendi

Ziyaret programı dahilinde Sudan heyeti; Açıköğretim Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM), İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (TÖMER) inceledi. Ziyaretçiler ayrıca Anadolu Üniversitesi Matbaası ile Yunus Emre Spor Salonu'nu da dolaşarak yürütülen akademik, özel eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sudan'da Türkçe eğitimi ve Açıköğretim modeli büyüyor

İncelemelerin ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Sudan Eğitim ve Öğretim Bakanı Dr. Tihami Zeyn Hacer iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında, Sudan Ulusal Diller Merkezi (SENSEL-SELTI) bünyesinde yürütülecek Türkçe öğretimi için Anadolu Üniversitesi tarafından akademik içerik, materyal, dijital kaynak ve ölçme-değerlendirme desteği sunulacak. Ayrıca Sudanlı yerel eğiticilerin yetiştirilmesi sağlanacak.

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim altyapısı da Sudanlı gençlerin hizmetine sunulacak. Lise öğrencileri ile yükseköğrenime yerleşememiş lise mezunlarına uzaktan eğitim imkanları tanıtılarak alternatif eğitim imkanı oluşturulacak.

Mesleki eğitim ve başlangıç ekipmanı desteği

İş birliği çerçevesinde Türk sivil toplum kuruluşları ve yerel kurumların desteğiyle teknik bakım-onarım, tarım, gıda işleme, tekstil, dijital beceriler ve küçük ölçekli üretim gibi alanlarda mesleki kurslar düzenlenecek. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara iş hayatına katılımları için başlangıç ekipmanı desteği verilecek.

Pilot uygulama olarak sınırlı kontenjanla başlatılacak eğitimlerin yüz yüze, çevrim içi veya hibrit modellerle yürütülmesi ve ekonomik açıdan dezavantajlı başarılı öğrencilere öncelik tanınması planlanıyor. Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte 30 gün içinde ortak koordinasyon grubu oluşturularak çalışmalara başlanacak.