Anadolu ve Haxhi Zeka Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Anadolu ve Haxhi Zeka Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü

Anadolu ve Haxhi Zeka Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
10.06.2026 16:19
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Anadolu Üniversitesi, Kosova'nın Haxhi Zeka Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Anadolu Üniversitesi uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Kosova'nın önemli yükseköğretim kurumlarından Haxhi Zeka Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve akademik değişim alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Feyza Dalaylı, Haxhi Zeka Üniversitesi öğretim üyesi Assoc. Prof. Dr. Vlora Berisha Dranqolli ve Mimoza Morina katıldı.

İki üniversite arasındaki iş birliği, Avrupa Birliği destekli COST DigiNet Projesi kapsamında başlayan akademik çalışmaların ardından resmi bir protokolle kurumsal zemine taşındı. Protokol, Haxhi Zeka Üniversitesinden Assoc. Prof. Dr. Vlora Berisha Dranqolli ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Feyza Dalaylı arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucunda hayata geçirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Haxhi Zeka Üniversitesinden Assoc. Prof. Dr. Vlora Berisha Dranqolli'nin imzaladığı protokolün imza töreninde iki kurum arasında eğitim, araştırma, akademik değişim programları ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Taraflar imzalanan protokolün üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve akademik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Protokol kapsamında öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin teşvik edilmesi, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve uluslararası akademik ağların geliştirilmesi hedefleniyor. COST DigiNet Projesi ile başlayan ortaklığın önümüzdeki dönemde farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek yeni proje ve araştırmalarla daha da genişletilmesi planlanıyor.

Bu iş birliği protokolünün Anadolu Üniversitesinin uluslararası akademik paydaşlarıyla kurduğu güçlü ilişkileri pekiştirerek bilimsel üretim, bilgi paylaşımı ve kültürlerarası etkileşime önemli katkılar sunması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kosova, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu ve Haxhi Zeka Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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