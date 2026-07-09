Antalya, kadın dostu kent vizyonunu güçlendiriyor - Son Dakika
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Antalya, kadın dostu kent vizyonunu güçlendiriyor

Antalya, kadın dostu kent vizyonunu güçlendiriyor
09.07.2026 12:57  Güncelleme: 13:04
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında yerel eşitlik eylem planı hazırlıkları için tematik alan eğitimi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Masası temsilcileri ile Kadın Dostu Kentler Sivil Toplum Grubu temsilcilerine yönelik tematik alan eğitimi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında tematik alan eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim programının amaçları

Eğitimlerle belediyenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine katkı sağlanması amaçlandı. Üç gün süren eğitimlerde; katılım ve temsiliyet, kentsel hizmetler, eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hizmetler, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele ile kentsel dayanıklılık başlıkları ele alındı. Belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla yürütülen çalışmalar, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasına önemli katkı sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Antalya, kadın dostu kent vizyonunu güçlendiriyor - Son Dakika

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