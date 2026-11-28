Ardahan genelinde güvenlik ve acil durum yönetiminin bileşenlerinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı", ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il sınırları içerisinde meydana gelen olası acil durumlar, güvenlik olayları ve toplumsal olayların düzenlenmesi, analizlerin yapılması ve kurumlar arası koordinasyon ve üst düzey yönetim konuları özetlenerek bir şekilde seçilmiştir.

GAMER bünyesinde tutulan kayıtlarda, altyapı aracılığıyla iletilen veri genişliğinin hızı ve dağılımı üzerinde duruldu. Acil durumlarda saniyelerin kritik önem taşıdığına, tüm birimlerin entegre biçimde çalışmasının önemine dikkat çekildi.