ASSİM'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASSİM'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası heyecanı

ASSİM\'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası heyecanı
18.06.2026 10:57  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi ASSİM, 8-13 yaş grubu çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenledi. Turnuva, öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), 8-13 yaş grubu çocuklara yönelik 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi. Organizasyonda ağırlıklı olarak ilkokul öğrencileri yer alırken, ortaokul öğrencileri de mücadele etti. Katılımcılar farklı oyun kategorilerinde strateji, dikkat ve problem çözme becerilerini sergileme fırsatı buldu. Turnuvada Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından belirlenen oyun kategorileri ve kurallar esas alındı.

Turnuva, öğrencilerin bilimle alakalı gelişimlerini desteklemenin yanı sıra stratejik düşünme, problem çözme, dikkat, odaklanma, görsel algı, el-göz koordinasyonu ile sayısal ve sözel zeka becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca akıl ve zeka oyunları aracılığıyla öğrencilerin zamanı verimli kullanmaları, farklı düşünme yöntemleri geliştirmeleri, bireysel karar alma yetilerini güçlendirmeleri ve oyun disiplini kazanmaları hedefleniyor.

"Rekabetten çok gelişim ön planda tutuluyor"

İkinci Kademe Akıl ve Zeka Oyunları Koordinatörü Sinan Rusuk, turnuvanın yalnızca bir yarışma olmadığını, çocukların oyun yoluyla gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını söyledi. Rusuk, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun belirlediği her biri farklı zeka alanlarına hitap eden beş farklı oyunla müsabakaların gerçekleştirildiğini belirterek, "Üstün zekalı bireyler, normal zeka seviyesine sahip bireyler ve Asperger sendromlu bireyler aynı organizasyonda yer alıyor. Çocukları öğrenmenin en doğal hali olan oyunla bir araya getirerek hem sosyalleşmelerine hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Turnuvaya verdiği destek dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür eden Rusuk, organizasyon sonunda tüm katılımcılara başarı belgesi, kupa ve madalya takdim edileceğini belirterek, "Bu turnuvanın amacı bir yarış değil. Çocukların müsabaka ortamını deneyimlemesi ve bundan keyif alması bizim için en önemli kazanım" dedi.

"Akıl oyunları derslere odaklanmamı sağlıyor"

Turnuvaya Kubist oyunuyla katılan Mayda Asel Kalkan adlı öğrenci, akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyduğunu belirterek, müsabakaların keyifli geçtiğini söyledi. Heyecanlı ve biraz da stresli olduğunu dile getiren Kalkan, "Kubist oyununda verilen şeklin aynısını en kısa sürede oluşturmaya çalışıyoruz. İlk tamamlayan puan kazanıyor. Yarışma çok güzel geçiyor ve eğleniyorum" dedi.

Akıl ve zeka oyunlarının eğitim hayatına da katkı sağladığını ifade eden Kalkan, "Bu oyunlar derslerimize daha iyi odaklanmamızı sağlıyor ve öğrenmemizi kolaylaştırıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ASSİM'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

10:47
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı Çuvalla para istiyorlar
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
09:09
Dünya bu sevinci konuşuyor Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:02:11. #.0.4#
SON DAKİKA: ASSİM'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.