Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika
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Atıklar Sanata Dönüştü

Atıklar Sanata Dönüştü
19.06.2026 10:34
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Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğrencilerin geri dönüşümle yaptığı maskeler, büyük ilgi gördü.

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından üretilen maskelerin yer aldığı deneysel 'Atıklar Sanata Dönüştü' projesi, büyük beğeni topladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Resim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Elif Arzen Demirel İnal danışmanlığında yürütülen "Deneysel Sanat VI" dersi kapsamında öğrenciler, kullanılmayan tekstil ürünleri, kumaş parçaları, iplikler, kartonlar ve çeşitli atık materyalleri yeniden değerlendirerek, özgün maskeler tasarladı. Aylar süren çalışma ile tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen maskeler, etkileyici sanatsal yorumlarla adeta estetik eserlere dönüştü. Çalışmanın fotoğraf ve görsel kayıtları, Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatih Çalışkan ve Araştırma Görevlisi Esma Sarman tarafından gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileler ve davetliler tarafından yoğun ilgiyle izlenen proje, çevre duyarlılığına dikkat çekti. Gösterim sonunda büyük beğeni toplayan çalışma, sanat eğitiminin toplumsal ve çevresel farkındalık oluşturmadaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Performans sanatı, maske tasarımı, fotoğraf ve video-art disiplinlerini bir araya getiren proje, disiplinlerarası bir sanat üretimi olarak kurgulandı. Öğrenciler tarafından geliştirilen eserler, sürdürülebilirlik kavramını estetik bir dil aracılığıyla yorumlayarak, çevre duyarlılığına yönelik güçlü bir mesaj sundu.

Dr. Öğretim Üyesi Elif Arzen Demirel İnal, "Bu proje, öğrencilerimizin sanatsal üretim süreçlerinde geliştirdikleri etkileyici yaklaşımları ve çevresel farkındalıklarını görünür kılmaktadır. Tamamı sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilen çalışmalar, atık olarak değerlendirilen materyallerin sanat aracılığıyla yeniden anlam kazanabileceğini göstermektedir. Öğrencilerimizin uzun soluklu emekleri sonucunda ortaya çıkan bu proje, sanatın dönüştürücü gücünü ve toplumsal farkındalık oluşturmadaki etkisini ortaya koyması açısından son derece değerlidir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika

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