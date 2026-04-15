ATÜ 15 Yaşında: Bilimle Geleceğe

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Bilim ve teknolojiyi rehber edinerek ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilim, teknoloji ve yenilik odaklı eğitim anlayışıyla Türkiye'nin öncü yükseköğretim kurumları arasında yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), kuruluşunun 15. yıl dönümünü kutluyor.

15 yıllık süreçte ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan üniversite, kaliteli bilimsel yayınlar, AB projeleri ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyonuyla son bir kaç yıldır Adana'ya değer katıyor. Öğrencilerini sadece akademik bilgiyle değil; inovasyon ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donatan kurum, geleceğin liderlerini yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

15. yıl kutlamaları kapsamında ATÜ'ye değer katanlar ödülleri ile düzenlenecek bilimsel etkinlikler arasında akademik paneller, teknoloji sergileri, öğrenci projeleri sunumları ve kültürel programlar yer alacak.

"Bilim ve teknolojiyi rehber edinmeye devam edeceğiz"

Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, kurulduğu günden bu yana çağdaş eğitim modeli, güçlü akademik kadrosu ve araştırma odaklı yaklaşımıyla özellikle mühendislik sosyal bilimler ve ileri teknoloji odaklı geniş bir yelpazede nitelikli bireyler yetiştirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Rektör Sözen, "15 yıllık bu anlamlı yolculukta emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bilim ve teknolojiyi rehber edinerek ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA