ATÜ'de KreativEU projesinin açılış seremonisi gerçekleştirildi
ATÜ'de KreativEU projesinin açılış seremonisi gerçekleştirildi

07.05.2026 12:37  Güncelleme: 12:38
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, KreativEU Projesi'nin açılış seremonisinde 10 Avrupa Birliği ülkesinden gelen akademisyenleri ağırladı. Vali Mustafa Yavuz, uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Törende yapılan gösteriler ve kültürel aktiviteler büyük ilgi gördü.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) KreativEU Projesi açılış seremonisi kapsamında 10 Avrupa Birliği ülkesinden gelen rektörler, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda davetliyi yerleşkesinde ağırladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, uluslararası akademik projelerin şehirlerin gelişimindeki stratejik rolüne değinerek, bu tür iş birliklerinin hem bilimsel hem de bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının altını çizdi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise KreativEU projesinin üniversiteler arası bilgi paylaşımını artırırken kültürel etkileşimi de zirveye taşıyacağını ifade etti. Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Sözen, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerinde bu projenin bir milat olduğunu belirtti. Törende ayrıca Prof. Joo Freitas Coroado ve Prof. Célio Gonçalo Marques, projenin gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaştı.

Çiftetelli eşliğinde akademik dayanışma

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği gösteri oldu. Yöresel kültürün sergilendiği performans izleyicilerden büyük alkış alırken, Avrupalı akademisyenlerin de çiftetelli oynayarak gösteriye dahil olması, dostluk ve kültürel kaynaşmanın en somut örneğini oluşturdu.

KreativEU bayrağı göndere çekildi

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Bayrak Seremonisi ile birlik ve ortak geleceği simgeleyen KreativEU bayrağı, tüm paydaş ülke temsilcilerinin katılımıyla ve coşku dolu alkışlarla göndere çekildi.

ATÜ'nün paydaşı olduğu projede; Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İsveç, Bulgaristan ve Çekya'dan üniversiteler yer alıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

