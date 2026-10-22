Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Rektör Kadakal ve Dekan Özoran, törende beyaz önlüğün etik, vicdan ve insan odaklı hizmeti temsil ettiğini vurguladı.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarına ilk adımı simgeleyen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zihni Demirbağ, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılışında konuşan Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal, "Beyaz önlük bilimi, güveni, dürüstlüğü ve insanlığa hizmet idealini temsil eder. Ebelik ve hemşirelik; bilgi ve becerinin yanı sıra şefkat, sabır, empati ve etik değerlere bağlılık gerektiren vazgeçilmez mesleklerdir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sağlık hizmetlerinin merkezinde her zaman insan vardır. Meslek hayatınız boyunca bilginizi vicdanınızla, yetkinliğinizi insan sevgisiyle birleştirmenizi; etik ilkelere ve mahremiyete daima saygı göstermenizi bekliyoruz. Kıymetli ailelerimize emekleri için, akademisyenlerimize ise insan odaklı sağlık profesyonelleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Avrasya Üniversitesi olarak nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Gelecekte mesleğinize baktığınızda yalnızca başarılarınızla değil, dokunduğunuz hayatlar ve kazandırdığınız güvenle de gurur duymanızı diliyorum. Yolunuz açık, bilginiz güçlü, vicdanınız rehberiniz olsun" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran ise "Beyaz önlük, sağlık çalışanları için sadece bir kıyafet değil; dürüstlük, nezaket, etik değerler ve insanlığa hizmeti temsil eden kutsal bir simgedir. Hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, odyoloji, ergoterapi ve fizyoterapi gibi tüm alanlar insan sağlığına dokunan, toplumun refahını yükselten mesleklerdir. Sizler aldığınız eğitimle insanların hayatlarına dokunacak ve iyilik getireceksiniz. Bu yolculukta bilgi ve becerinin yanı sıra merhamet, anlayış ve sorumluluk duygusu taşımanız gerektiğini asla unutmamalısınız" diye konuştu.

Tören, akademisyenlerin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Ömer YıldızKonferansRektörSağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
ABD’de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin’in elinde Trump’ın görüntüleri var ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var
15:12
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco’ya saldırı düzenledik
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:25:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei