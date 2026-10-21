Avukat Dede TOGÜ'de yapay zekanın güven ilişkisinin yerini alamayacağını söyledi - Son Dakika
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Avukat Dede TOGÜ'de yapay zekanın güven ilişkisinin yerini alamayacağını söyledi

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Avukat Dede TOGÜ\'de yapay zekanın güven ilişkisinin yerini alamayacağını söyledi
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TOGÜ Hukuk Fakültesinde düzenlenen söyleşide yapay zekanın dava süreçlerine etkisi tartışıldı. Avukat Abdurrahim Dede, yapay zeka araçlarına karşı tarafın da erişebildiğini belirterek dijital araçların müvekkille güven ilişkisinin yerini alamayacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Fakültesinde düzenlenen söyleşide, yapay zekanın dava süreçlerine etkisi ve avukatlık mesleğindeki kullanımı ele alındı.

TOGÜ'de Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen 'Hukuk davalarında yapay zeka' başlıklı programa, eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı ve 22 ile 23. dönem İstanbul Milletvekili Dr. Alaattin Büyükkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Avukat Abdurrahim Dede, yapay zekanın hukuk sistemindeki yeri, dava süreçlerine etkileri ve gelecekte üstlenebileceği rollere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka araçlarını etkin kullanmanın teknik beceri gerektirdiğini belirten Dede, bu teknolojilerin erişilebilir olması nedeniyle davanın karşı tarafının da aynı imkanlardan yararlanabileceğine dikkat çekti.

Avukatlık mesleğinde müvekkille kurulan iletişim ve güvenin önemini vurgulayan Dede, dijital araçların mesleki ilişkilerin yerini alamayacağını ifade etti. Dede, müvekkilin avukatının hukuki bilgisinin yanı sıra kişiliğine ve duruşuna da güvenmesi gerektiğini kaydetti. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı söyleşinin sonunda Dede'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiEğitimHukukSon Dakika

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