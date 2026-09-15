Aydın Çine'de öğrencilere yeni eğitim yılının ilk günü kalem seti hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Çine'de öğrencilere yeni eğitim yılının ilk günü kalem seti hediye edildi

Aydın Çine\'de öğrencilere yeni eğitim yılının ilk günü kalem seti hediye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine Gençlik Merkezi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri ziyaret ederek Genç Dönüşüm Projesi kapsamında toplanan kalem setlerini hediye etti. Merkez, etkinlikte öğrencilerin heyecanına ortak olup yeni eğitim yılında başarı dileğinde bulundu.

Çine Gençlik Merkezi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri ziyaret ederek Genç Dönüşüm Projesi kapsamında toplanan kalem setlerini hediye etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla yaşanan heyecana Çine Gençlik Merkezi de ortak oldu. Çine Gençlik Merkezi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Genç Dönüşüm Projesi çerçevesinde toplanan kalem setleri, minik öğrencilere hediye edildi. Öğrencilerin eğitim hayatına küçük de olsa katkı sunulmasının amaçlandığı etkinlikte, çocukların yeni eğitim yılı heyecanına ortak olundu. Çine Gençlik Merkezi tarafından tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Eğitim, Hediye, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aydın Çine'de öğrencilere yeni eğitim yılının ilk günü kalem seti hediye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi O cani gözaltında Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında
Tarsus’ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari Tarsus'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 12:00:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Çine'de öğrencilere yeni eğitim yılının ilk günü kalem seti hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement