Aydın Çine\'de öğrencilere yeni eğitim yılının ilk günü kalem seti hediye edildi

Çine Gençlik Merkezi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri ziyaret ederek Genç Dönüşüm Projesi kapsamında toplanan kalem setlerini hediye etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla yaşanan heyecana Çine Gençlik Merkezi de ortak oldu. Çine Gençlik Merkezi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Genç Dönüşüm Projesi çerçevesinde toplanan kalem setleri, minik öğrencilere hediye edildi. Öğrencilerin eğitim hayatına küçük de olsa katkı sunulmasının amaçlandığı etkinlikte, çocukların yeni eğitim yılı heyecanına ortak olundu. Çine Gençlik Merkezi tarafından tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğinde bulunuldu.