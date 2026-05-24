Aydıntepe\'deki öğrenciler fasulye ekimini öğrendi

Aydıntepe'de anaokulu öğrencilerine coğrafi işaretli Aydıntepe şeker fasulyesi tanıtıldı. Ziraat mühendisleri eşliğinde fasulye ekimi ve sulama yapan çocuklara, ata tohumunun önemi, doğa sevgisi ve üretim bilinci anlatıldı.
Yeşil Vatan Projesi kapsamında 'Ekolojik Tarım ve Biyoçeşitlilik' temasıyla Aydıntepe Anaokulunda etkinlik düzenlendi.
Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, yöreye ait coğrafi işaretli ürünlerden Aydıntepe şeker fasulyesi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Ata tohumunun öneminin anlatıldığı etkinlikte, yerel ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.
Fasulye ekimi ve sulama yapan öğrenciler, tohumun toprakla buluşma sürecini uygulamalı olarak öğrendi.
Etkinlikte öğrencilere sürdürülebilir tarım, biyoçeşitlilik, doğayı koruma ve üretimin önemi konusunda da bilgilendirme yapıldı. - BAYBURT
