Ayvalık\'ta Türk Mitolojisi Sergisi Açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Ayvalık Anadolu Lisesi'nde, Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeki Kobak ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Türk Mitolojisi Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Türk mitolojisinin zengin kültürel mirasını sanatla harmanlayan sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kırlangıç Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışına; Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday'ın yanı sıra ilçedeki okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, öğrencilerin büyük emek vererek hazırladığı eserleri ilgiyle inceledi.

Sergide; Türk mitolojisinin önemli figürlerinden Umay Ana, Gün Ana ve çeşitli destansı karakterlerden esinlenilerek hazırlanan resimler, kostümler, sahne canlandırmaları ve dekoratif çalışmalar dikkat çekti. Öğrencilerin kültürel birikimlerini sanatsal bakış açılarıyla buluşturduğu eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin hazırlanış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeki Kobak, öğrencilerin projeye büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, "Amacımız öğrencilerimize kültürel mirasımızı tanıtmak ve bunu sanat yoluyla ifade etmelerini sağlamaktı. Öğrencilerimiz süreç boyunca büyük emek verdi" dedi.

Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ise yaptığı konuşmada, bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Disiplinlerarası çalışmaların öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirdiğini ifade eden Aday, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

4-8 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, sanatseverleri Türk mitolojisinin büyülü dünyasında kültürel bir yolculuğa davet ediyor. - BALIKESİR