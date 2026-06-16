Azerbaycan Rektörü Ege Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Azerbaycan Rektörü Ege Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Azerbaycan Rektörü Ege Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti
16.06.2026 10:34
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ADAU heyeti, Ege Üniversitesi'nde çift diploma programını değerlendirdi ve iş birliği konularını ele aldı.

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) Rektörü Prof. Dr. Zafar Gurbanov ve beraberindeki heyet, Ege Üniversitesini ziyaret etti. EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve üniversite üst yönetimi ile bir araya gelen ADAU heyeti, iki üniversite arasında yürütülen çift diploma programı kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Üniversitemiz öncülüğünde Türk yükseköğretiminde örnek bir uluslararasılaşma modeli olarak hayata geçirilen ve bu yıl üçüncü dönem mezunlarını veren Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yürüttüğümüz çift diploma programımız başarıyla devam ediyor. Dört programla başarıyla sürdürülen iş birliğine ilave olarak iki yeni programın daha hayata geçirilmesiyle birlikte 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarımızı değerlendirdik. İki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları ele alarak gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden ötürü başta Rektör Prof. Dr. Zafar Gurbanov olmak üzer ADAU heyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çift diploma programında bu yıl üçüncü dönem mezunlarının verileceğini dile getiren ADAU Rektörü Prof. Dr. Zafar Gurbanov, başarıyla sürdürülen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek misafirperverliklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Musa Alcı ve Ege Üniversitesi ailesine teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Azerbaycan, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Azerbaycan Rektörü Ege Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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