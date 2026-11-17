Babaeski İlçe Tarım personeli çiftçilerle tarımsal üretimi değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Hamidiye Mahallesi Muhtarlığındaki toplantıda üreticilere tarımsal üretim süreçleri anlatıldı, karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Babaeski'nin Hamidiye Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, çiftçiye tarımsal üretim süreçleri hakkında teknik bilgiler verildi. Üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: İHA
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