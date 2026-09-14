Bakan Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için mesaj yayımladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kacır, mesajında yeni dönemin öğrenciler, öğretmenler ve aileler için hayırlı olmasını diledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin evlatlarımız için başarılarla, güzel başlangıçlarla ve büyük hedeflere atılan emin adımlarla dolu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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