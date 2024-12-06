Bakan Şimşek\'ten TIMSS Başarısına Kutlama

Eğitim

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına ilişkin, başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim ailesini tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu TIMSS 2023 sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye her 2 alanda da üst sıralara yükseldi. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında 2'nci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak 1'inci oldu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.