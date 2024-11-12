Bakan Tekin\'in \'\'indirim uzatılsın\'\' ricasına Bakan Uraloğlu sessiz kaldı

Eğitim

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere indirim haberi geldi. Bakan Uraloğlu'nun dün sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

BAKAN TEKİN'DEN "İNDİRİM UZATILSIN" RİCASI

Öğretmenler Haftası indiriminden bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica gelmişti. Tekin, Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istemişti.

URALOĞLU CEVAP VERMEDİ

Bakan Uraloğlu'nun Tekin'in isteğine ne cevap vereceği merakla ediliyordu. Uraloğlu'nun Bakan Tekin'in ricasına sessiz kalması "indirim uzatılmayacak" yorumlarına neden oldu.