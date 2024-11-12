Bakan Tekin'in ''indirim uzatılsın'' ricasına Bakan Uraloğlu sessiz kaldı - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin'in ''indirim uzatılsın'' ricasına Bakan Uraloğlu sessiz kaldı

Bakan Tekin\'in \'\'indirim uzatılsın\'\' ricasına Bakan Uraloğlu sessiz kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren ve anahat trenlerinde bilet ücreti üzerinden indirim uygulanacağını duyurmuştu. Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılması ricası gelmişti. Uraloğlu, Tekin'in ricasına sessiz kaldı.

12.11.2024 08:26
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere indirim haberi geldi. Bakan Uraloğlu'nun dün sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

BAKAN TEKİN'DEN "İNDİRİM UZATILSIN" RİCASI

Öğretmenler Haftası indiriminden bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica gelmişti. Tekin, Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istemişti.

URALOĞLU CEVAP VERMEDİ

Bakan Uraloğlu'nun Tekin'in isteğine ne cevap vereceği merakla ediliyordu. Uraloğlu'nun Bakan Tekin'in ricasına sessiz kalması "indirim uzatılmayacak" yorumlarına neden oldu.

Abdülkadir Uraloğlu, Yusuf Tekin, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'in ''indirim uzatılsın'' ricasına Bakan Uraloğlu sessiz kaldı - Son Dakika

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