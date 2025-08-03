Bakan Tekin: LGS\'nin iptali söz konusu değil

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) ilgili muhalefetin ortaya attığı iddialara yönelik son noktayı koydu.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Muhalefet milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan, yanlış bilgilerle hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını söyledi. Tekin, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen sınavın iptalinin söz konusu olmadığını tekrarladı.

Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamaların da doğru olmadığını analizlerle açıklayan Tekin, "Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezî Sınav'ın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezî Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.

"PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER BAKANLIĞIN ORJİNAL METİNLERİ DEĞİL"

Bir okulda gözetmen olarak görevli bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin 4 kişinin dâhil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Bakan Tekin, paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını ifade ederken, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.

DİYARBAKIR İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Yine, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımları da eleştiren Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Bazı isimler 'Terörsüz Türkiye' çalışması ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır'da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında bulundu. Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve bu öğrenciler farklı okullarda okuyor. Benzer şekilde Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi. Bursa'da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmuyor. Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9'u imam hatip ortaokulu öğrencisi."