Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil

Bakan Tekin: LGS\'nin iptali söz konusu değil
03.08.2025 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili olarak ortaya atılan "şaibe" iddialarına yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınavın iptal edileceği iddiasını kesin bir dille yalanladı. Bakan Tekin "Zorluk derecesi son 4 yıla göre benzer. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Başarılı bir şekilde yapılan sınavın iptali söz konusu değil" dedi.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) ilgili muhalefetin ortaya attığı iddialara yönelik son noktayı koydu.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Muhalefet milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan, yanlış bilgilerle hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını söyledi. Tekin, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen sınavın iptalinin söz konusu olmadığını tekrarladı.

Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamaların da doğru olmadığını analizlerle açıklayan Tekin, "Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezî Sınav'ın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezî Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.

"PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER BAKANLIĞIN ORJİNAL METİNLERİ DEĞİL"

Bir okulda gözetmen olarak görevli bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin 4 kişinin dâhil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Bakan Tekin, paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını ifade ederken, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.

DİYARBAKIR İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Yine, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımları da eleştiren Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Bazı isimler 'Terörsüz Türkiye' çalışması ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır'da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında bulundu. Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve bu öğrenciler farklı okullarda okuyor. Benzer şekilde Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi. Bursa'da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmuyor. Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9'u imam hatip ortaokulu öğrencisi."

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Gündem, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
08:01
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı karıştırdı
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı
03:49
Önce araç çarptı sonra otomobil ezdi
Önce araç çarptı sonra otomobil ezdi
02:27
Ankara sular altında Evler enkaza döndü, vatandaşlar isyan etti
Ankara sular altında! Evler enkaza döndü, vatandaşlar isyan etti
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 08:46:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.