Bakan Tekin Türkmenistan\'da Anaokulu Ziyareti Yaptı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki Aşkabat 75 No'lu Anaokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki temasları kapsamında Aşkabat 75 No'lu Anaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşkabat 75 Nolu Anaokulunu ziyaret ettik, Türkmen öğrencilerin konuğu olduk, çalışmalarını yerinde gözlemledik. Okul öncesinden yükseköğretime kadar, akraba devletlerle birlik ve beraberliğimizin teminatı; kadim kültürümüzün ve güzel Türkçemizin gelişimidir. Bu anlamda, ortak mazimizi gelecek nesillere taşımak ve güçlü bağlar kurmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize, bizleri okullarında konuk ettikleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.