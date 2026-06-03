Bakan Yelkenci: Maarif Modeli beceri ve değer temelli

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sistemine yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, modelin en önemli özelliklerinden birinin beceri temelli, diğerinin ise değer temelli bir yapıya sahip olması olduğunu söyledi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde öğretmenler ve öğretmen adaylarını aynı çatı altında buluşturan Maarifin Kalbinde Öğretmenler ve Eğitim Fakültesi Öğrencileri Buluşuyor programı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan ve iki gün sürecek program kapsamında öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sunulması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin daha yakından tanınması sağlanacak ve eğitim alanındaki güncel yaklaşımlar değerlendirilecek. Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sistemine yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, modelin en önemli özelliklerinden birinin beceri temelli, diğerinin ise değer temelli bir yapıya sahip olması olduğunu söyledi. Yelkenci, eğitim fakültesi öğrencilerinin atölye çalışmaları ve uygulamalar aracılığıyla modeli yakından tanıyacak olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, kökleriyle bağlarını güçlü kuran, çağın imkanlarının farkında olan ve bu imkanları etkili şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Milli ve manevi değerlerimizi merkeze alan, aynı zamanda evrensel insani değerleri de kapsayan bir anlayışla oluşturulan bu model, eğitim sistemimizin geleceğine yön verecek önemli bir adımdır" dedi.

"Rektör Uslu: "Geleceğin öğretmenlerini bu vizyonla yetiştiriyoruz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli eğitime yeni bir vizyon kazandırdığını ifade ederek, üniversite olarak bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Uslu, "Milli ve manevi değerlerimizin korunarak öğrencilerimize çağın gerektirdiği becerilerin kazandırılması ve karakter eğitiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğin öğretmenlerini bu anlayış doğrultusunda yetiştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu program da bu çalışmalarımızın somut örneklerinden biridir" diye konuştu.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimleriyle de desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu anlayışla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Işığında Bütüncül Gelişimin Desteklenmesi Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

İki gün boyunca devam edecek programda öğretmenler, akademisyenler ve eğitim fakültesi öğrencileri çeşitli uygulama atölyeleri, mesleki paylaşım oturumları ve akademik çalışmalarda bir araya gelecek.

Katılımcılar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim süreçlerine yansımalarını değerlendirirken, öğretmenlik mesleğinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunacak. Programın, teori ile uygulamayı buluşturarak öğretmen adaylarının mesleki donanımlarını güçlendirmesi ve eğitim camiası arasında iş birliğini artırması hedefleniyor. - NİĞDE