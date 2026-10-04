Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp Bandırma'da öğrenci yurtlarını gezdi - Son Dakika
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp Bandırma'da öğrenci yurtlarını gezdi

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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp Bandırma\'da öğrenci yurtlarını gezdi
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'daki öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu. Yurtlarda kalan öğrencilerle sohbet eden Özalp, gençlerin günlük yaşamlarına ve yurt yaşamına dair görüş ve taleplerini dinledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'daki öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özalp, ziyaretler kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da bulunan öğrenci yurtlarını ziyaret etti. Özalp, ziyaret programı kapsamında Ayhan Songar Yurdu, Yarbay Vecihi Bey Yurdu, Zağnos Paşa Yurdu, Fatma Ana Yurdu, Kuşcenneti Yurdu ve Bandırma Kız Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Yurtlarda öğrencilerle sohbet eden Özalp, gençlerin günlük yaşamlarına ilişkin görüş ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yurt yaşamına ilişkin değerlendirmelerini alan Özalp, gençlerle bir araya gelerek talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaret programının Bandırma'daki öğrenci yurtlarını kapsadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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