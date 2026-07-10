Balıkesir Üniversitesi'nde İHA Fotogrametri Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Üniversitesi'nde İHA Fotogrametri Eğitimi

Balıkesir Üniversitesi\'nde İHA Fotogrametri Eğitimi
10.07.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coğrafya Bölümü, İHA ile haritalama eğitimlerine başladı; öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İHA Laboratuvarı, İHA fotogrametri ile haritalama eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda Coğrafya Bölümü lisans programına COG3128 Coğrafyacılar için İHA Operatörlüğü ve COG3226 İHA Fotogrametrisine giriş dersleri eklenirken, lisansüstü programlarda ise COG6226 İHA Fotogrametri ile Jeomorfometri Analizleri ile COG6227 İHA Fotogrametri ile Dijital İkiz ve Haritalama dersleri açıldı.

Bölüm, güçlendirilen laboratuvar altyapısı, uygulamalı eğitimler ve saha çalışmalarıyla da öğrencilerin teknolojik yetkinliklerini artırmayı ve onları çalışma hayatına daha donanımlı bireyler olarak hazırlamayı hedeflerken, bu doğrultuda; Uzaktan Algılama, Bilgisayarlı Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş ve Arazi Uygulamaları dersleri ortak bir uygulamada bir araya getirildi. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında öğrencilere insansız hava araçlarıyla uygulamalı haritalama eğitimi verildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serap Sunay, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Köse ve BAÜN GISLAB Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş'ün katılımıyla başlayan etkinlikte, kampüs göleti ve Botanik Bahçesi üzerinde planlı İHA uçuşları gerçekleştirildi. Uçuşlardan elde edilen ham veriler daha sonra GISLAB laboratuvarında işlenerek; ortofoto, Sayısal Yükseklik Modeli, Sayısal Yüzey Modeli, Sayısal Arazi Modeli ve eş yükselti eğrileri Contour gibi temel Coğrafi Bilgi Sistemleri veri katmanları üretildi.

Gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler, İHA tabanlı fotogrametri süreçlerini sahada deneyimleme ve elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarıyla analiz edilerek harita üretim süreçlerine dönüştürülmesini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Balıkesir Üniversitesi'nde İHA Fotogrametri Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
TÜVTÜRK’ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması TÜVTÜRK'ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması
18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya’yı birbirine kattı 18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya'yı birbirine kattı
Maçtan günler sonra ortaya çıktı Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı
Trossard’ın menajeri İstanbul’da Beşiktaş transferi bitiriyor Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor
NATO Zirvesi’ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 15:53:22. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Üniversitesi'nde İHA Fotogrametri Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.