Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde yeni dönem kursları hız kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde yeni dönem kursları hız kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma Halk Eğitimi Merkezi\'nde yeni dönem kursları hız kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki yaygın eğitim faaliyetleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla hız kazandı. Merkez, kendi binasındaki kursların yanı sıra ceza infaz kurumları ve öğrenci yurtları gibi kurumların talepleri doğrultusunda sahada da eğitim veriyor.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Merkezde düzenlenen kursların yanı sıra kurumların talepleri doğrultusunda farklı alanlarda da eğitimler gerçekleştiriliyor.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş nakış, resim, emlak danışmanlığı, İngilizce, hijyen, iş güvenliği, ilk yardım ve moda tasarım teknolojileri alanlarında kurslar düzenleniyor. Ayrıca atık malzemelerden sepet yapımı, özel eğitim ihtiyacı bulunan bireylere yönelik ahşap yakma, ahşap boyama ve takı tasarımı eğitimleri de faaliyetler arasında yer alıyor.

Merkezde servis şoförleri eğitimi ve yardımcı personel eğitimi gibi mesleki gelişime yönelik kurslar da gerçekleştiriliyor.

-Kurumların taleplerine göre sahada eğitim

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, kendi binasında düzenlediği kursların yanı sıra farklı kurumların talepleri doğrultusunda da eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, öğrenci yurtları ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gibi kurumlarda çeşitli kurs ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

-Özdemir: "Yaygın eğitimin ulaşılabilirliğini artırmayı hedefliyoruz"

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte kurs faaliyetlerinin daha aktif şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini belirterek, "Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın talepleri doğrultusunda farklı alanlarda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında da mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda kurslarımızı sürdürerek yaygın eğitimin daha geniş kesimlere ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Özdemir, kurumların ihtiyaçlarına yönelik sahada gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Halk Eğitimi MerkeziEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:30:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde yeni dönem kursları hız kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement