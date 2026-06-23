Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Bartın\'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
23.06.2026 18:48
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Bartın Valisi Arslan, çocuklarla çizgi film izleyip, dijital bağımlılık konusunda uyardı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sinema tırında çocuklarla çizgi film izledi, meydanda kurulan stantları gezen öğrencileri ise dijital bağımlılığına karşı uyardı.

Bartın Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Güçlü bağlar Sağlıklı Yarınlar isimli Bağımlılıkla Mücadele projesi yıl sonu programı gerçekleştirildi. Meydana Emniyet, jandarma, Yeşilay, Müftülük gibi kurumlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor gibi il müdürlüklerinin stantları kuruldu. Meydanda bulunan TRT sinema tırında çizgi film izleyen öğrenciler de stantları gezerek, bağımlılık karşısında bilinçlendirildi. Çocuklar stantlarda bulunan broşürlere ve zeka ve strateji oyunlarına ilgi duyarken, velileri ise Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik arama köpeği Sis'i severek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki il protokolü stantları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra sinema tırına giren Bartın Valisi Nurtaç Arslan, çocuklarla birlikte çizgi film izledi.

Çocukların yoğun ilgisini gören Vali Nurtaç Arslan, çocuklara ise bağımlıklar konusunda hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Çizgi filmin ardından stant gezilerini sürdüren Vali Nurtaç Arslan, sohbet ettiği öğrencileri dijital bağımlılık ve internet dolandırıcılarına karşı uyardı.

Program sonunda ise proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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