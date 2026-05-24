Bartın'da Çocuk Kütüphaneleri Şenliği
Bartın'da Çocuk Kütüphaneleri Şenliği

Bartın'da Çocuk Kütüphaneleri Şenliği
24.05.2026 15:17
Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen şenlikte çocuklar, yazarlar ve akademisyenler bir araya geldi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen "III. Ulusal Çocuk Kütüphaneleri Şenliği" kortej yürüyüşünden panellere, sergilerden yazar-çocuk buluşmalarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği iş birliğinde "III. Çocuk Kütüphaneleri Şenliği" düzenlendi. "Hayallerin Başladığı Yer: Çocuklar, Kitaplar ve Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilen şenlikte; iki gün boyunca çocuklar, yazarlar, akademisyenler ve kütüphaneciler BARÜ'de bir araya geldi.

Şenliğin açılış programı, Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Genel Başkanı Ercan Akpınar, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Altay ile şenlik koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Temiz yaptı.

Sergiler, kortej yürüyüşü ve kitap defilesi renkli görüntüler oluşturdu

Açılışın ardından düzenlenen kostümlü yürüyüş-şenlik korteji, etkinliğe renk kattı. Ayrıca "Çocuk Edebiyatı Yazarlarından Kütüphane Hatıraları", "Bir Kitabın İçinden" ve "Kütüphane Şenliği Logo Tasarımları" sergileri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. BARÜ Müzik Kulübü tarafından gerçekleştirilen konser ve ilkokul öğrencilerinin hazırladığı kitap defilesi de şenliğin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Çocuk edebiyatının toplumsal hafızadaki önemi konuşuldu

Şenliğin ilk gününde ayrıca "Doğa ve Kültürel Miras: Toplumsal Hafızanın Aktarılmasında Çocuk Edebiyatının Rolü" başlıklı panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Çocuk edebiyatı ve çocuk kütüphaneciliği, akademik yaşamımda çok özel bir yere sahiptir. İlk yayınlarımı çocuk edebiyatı üzerine yazdım. Bununla birlikte Bartın Üniversitesi olarak çocuk edebiyatına her zaman önem veriyoruz. Hatta iki kez Yükseköğretim Kuruluna çocuk edebiyatı yüksek lisans programı önerisinde bulunduk. Temennimiz, çocuğu somut dünyayla buluşturacak ve ona keşfedeceği yeni dünyalar sunacak daha nitelikli eserlerin ortaya çıkmasıdır" dedi.

Panelde konuşmacı olarak yer alan Ulus Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner, anıt ağaçların özellikleri ve kategorileri hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Nihan Temiz, Bartın'ın Akbaş köyünde keşfedilen yaklaşık 640 yaşındaki çınar ağacını konu alan "Çınarın Hafızası" adlı çocuk kitabının yazım sürecini katılımcılarla paylaştı. Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Genel Başkanı Ercan Akpınar ise toplumsal hafızanın aktarılmasında çocuk edebiyatının önemine dikkat çekti.

Çocuk kütüphanelerinin geleceği değerlendirildi

Şenliğin ikinci gününde gerçekleştirilen panel ve oturumlarda ise çocuk kütüphanelerinin bugünü, geleceği ve çocuk odaklı projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yazar-çocuk buluşmaları da yapılırken yuvarlak masa toplantılarında ise çocuk kütüphaneleri, okuma kültürü, erişilebilirlik, mesleki etik ve bilgi okuryazarlığı konuları ele alındı.

Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen "III. Ulusal Çocuk Kütüphaneleri Şenliği"; kütüphanelerin üretimin, paylaşımın ve hayal gücünün geliştiği önemli mekanlar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Bartın, Kültür, Eğitim

