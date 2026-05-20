Bartın'da Kütüphaneler Arası İş Birliği Çalıştayı

20.05.2026 20:14
Bartın Üniversitesi'nde dijital dönüşüm ve yapay zeka ile kütüphaneler arası iş birliği ele alındı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde dijital dönüşüm ve yapay zeka çağında kütüphaneler arası iş birliğinin ele alındığı "VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı" başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) iş birliğiyle "VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı" düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonu'nda "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağında Kütüphaneler Arası İş Birliği ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademik kütüphaneler ve bilgi merkezleri alanında çalışan katılımcılar bir araya geldi.

Kütüphane hizmetlerinde dijital dönüşüm anlatıldı

Çalıştay, BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Baykal'ın Kütüphaneler Arası İş Birliği Takip Sistemi (KİTS) kullanım deneyimlerine ilişkin bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştığı açılış konferansıyla başladı. Gün boyunca devam eden panellerde ise kütüphane hizmetlerinin geleceğini şekillendiren birçok başlık ele alındı. Kontrollü dijital ödünç verme uygulamaları, alternatif kaynak paylaşım modelleri, veri madenciliği destekli koleksiyon yönetimi, ILL (Interlibrary Loan) politikaları ve süreçleri, görsel-işitsel kültürel mirasın yapay zeka ile modellenmesi konuları detaylarıyla aktarıldı.

Çalıştayda, kütüphaneler arası iş birliği vurgusu yapıldı

Çalıştayın ikinci gününde, genel değerlendirme yapılarak sürecin çıktıları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından düzenlenen kaynak paylaşım eğitimiyle, katılımcıların uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlandı. Kapanış oturumunda ise program boyunca ele alınan başlıklar değerlendirilerek kütüphaneler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Multidisipliner çalışmalara katkı sunan program kapsamında katılımcılara Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleri de tanıtıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

