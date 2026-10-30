Bartın Üniversitesi Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Kosova'daki Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bartın Üniversitesi ile Kosova Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi arasında imzalanan protokolle eğitim, bilimsel araştırma ve akademik hareketlilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdan Kervan tarafından imzalanan protokolle, iki üniversite arasında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi, bilimsel bilgi ve yayınların paylaşılması, eğitim alanındaki deneyimlerin karşılıklı aktarılması planlanıyor. Ayrıca iki üniversite arasında ortak konferans, panel, seminer, sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmesi, uluslararası araştırma projeleri geliştirilmesi ve ortak proje önerileri hazırlanması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla kurulan ortaklıkların bilimsel üretime, bilgi paylaşımına ve kültürel etkileşime katkı sunduğunu belirtti. Akkaya, protokol sürecindeki yakın ilgisi dolayısıyla Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdan Kervan'a teşekkür etti.