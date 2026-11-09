Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya, vize haftasında öğrencilere çorba ikram etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya, vize haftasında öğrencilere çorba ikram ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, vize haftası nedeniyle öğrencilere sıcak çorba ikram etti. Çorba dağıtımında öğrencilerle sohbet eden Akkaya, onlara vize sınavlarında başarılar diledi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, soğuk kış günlerinde vize haftasına giren öğrencilere çorba ikramı yaptı.
Bartın Üniversitesinde (BARÜ) vize haftası dolayısıyla öğrencilerin sınav yoğunluğuna küçük bir mola vermesi amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğrencilerle bir araya gelerek sıcak çorba ikramında bulundu.
Çorba dağıtımına katılan Rektör Akkaya, öğrencilerle sohbet etti. Bartın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle öğrencilere destek mesajı verilirken, Rektör Akkaya tüm öğrencilere vize sınavlarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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