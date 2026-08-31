BARÜ\'den Yenilikçi OLED Teknolojisi Patenti

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) OLED sistemlerinde ışık kalitesinin iyileştirilmesine yönelik geliştirilen kompozit altlık teknolojisi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy'un geliştirdiği "Kendinden Dalga Boyu Dönüştürücülü Kompozit Bir Altlık" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlendi.

Polimer yapılı esnek altlık teknolojilerine yenilikçi bir yaklaşım sunan buluş, özellikle Organik Işık Yayan Diyot (OLED) sistemlerinde ışık kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önemli avantajlar sağlıyor. Geliştirilen kompozit altlık sayesinde OLED sistemlerinden yayılan mavi ışığın, turuncu veya kırmızı dalga boylarında floresans ışığa dönüştürülmesi mümkün hale geliyor. Buluşun OLED tabanlı aydınlatma ve görüntüleme sistemlerinde ışığın niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Patent tescili alan kompozit yapının BARÜ'nün yenilikçi ve teknoloji odaklı çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy'u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.