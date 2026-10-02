BARÜ'nün kriyojenik -150 °C soğutma sistemi TÜRKPATENT patentini aldı - Son Dakika
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BARÜ'nün kriyojenik -150 °C soğutma sistemi TÜRKPATENT patentini aldı

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BARÜ\'nün kriyojenik -150 °C soğutma sistemi TÜRKPATENT patentini aldı
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Bartın Üniversitesi (BARÜ), mühendislik malzemelerini -150 °C'ye kadar soğutan sisteme TÜRKPATENT'ten patent aldı. Sistem, tribolojik çalışmalarda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor ve araştırmacılara düşük sıcaklıkta sürtünme ve aşınma davranışlarını inceleme imkanı sunuyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), mühendislik malzemelerinin çok düşük sıcaklıklardaki dayanıklılığının test edilmesine yönelik geliştirilen soğutma sistemine Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) patent aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bilimsel araştırma ve yenilikçi teknoloji alanındaki çalışmalarıyla yeni bir buluşu daha patentlerine ekledi. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yılmaz Küçük ile Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün geliştirdiği "Tribotest Haznesini Kriyojenik Sıcaklıklara Kontrollü Soğutma Sistemi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent almaya hak kazandı.

Mühendislik malzemelerinin düşük sıcaklıklardaki davranışı incelenebilecek

Geliştirilen yenilikçi sistem, mühendislik malzemelerinin sıfırın altındaki düşük sıcaklıklardan kriyojenik sıcaklıklara (-150 °C) kadar aşınma davranışlarının kontrollü bir ortamda belirlenmesine imkan sağlıyor. Sistem sayesinde ortam sıcaklığı kontrollü biçimde -150 °C'ye kadar düşürülebiliyor. Buluş; her türlü mühendislik malzemesinin düşük ve kriyojenik sıcaklık şartlarındaki aşınma davranışlarının araştırılması, malzeme performanslarının değerlendirilmesi ve bu şartlara yönelik bilimsel çalışmaların yürütülmesi açısından önemli bir altyapı sunuyor.

Sistem, tribolojik çalışmalarda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor

Kontrollü soğutma sistemi, araştırmacılara deney ortamının sıcaklığını belirli şartlar altında yönetebilme olanağı sağlıyor. Geliştirilen soğutma sistemiyle tribolojik çalışmalar açısından Türkiye'de bir ilke imza atılırken araştırmacılara düşük sıcaklıklarda malzemelerin sürtünme ve aşınma davranışlarını inceleme imkanı sunuluyor. Bu yönüyle buluşun akademik ve teknolojik çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üretilen bilimsel bilginin teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesine önem verdiklerini belirterek patentlenen çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök ve Doç. Dr. Yılmaz Küçük'ü tebrik etti.

Kaynak: İHA
TeknolojiİncelemeTürkiyeEğitimSon Dakika

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