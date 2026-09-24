BARÜ Rektörü Akkaya, ÖSYM Başkanı Ersoy'a yeni eğitim yılı çalışmalarını aktardı - Son Dakika
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BARÜ Rektörü Akkaya, ÖSYM Başkanı Ersoy'a yeni eğitim yılı çalışmalarını aktardı

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BARÜ Rektörü Akkaya, ÖSYM Başkanı Ersoy\'a yeni eğitim yılı çalışmalarını aktardı
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u makamında ziyaret etti. Görüşmede yükseköğretimdeki gelişmeler ve eğitim süreçleri değerlendirildi; Akkaya, yeni eğitim yılı çalışmalarını ve iş birliklerinin önemini paylaştı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u makamında ziyaret etti. Görüşmede yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Rektör Akkaya, BARÜ'de yürütülen çalışmalar ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerini aktarırken üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılına yönelik çalışmalarını da paylaştı. Yükseköğretim alanında gerçekleştirilen çalışmaların kurumlar arası iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirten Rektör Akkaya, misafirperverlikleri dolayısıyla ÖSYM Başkanı Ersoy'a teşekkürlerini ifade etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yakın ilgilerinden dolayı Rektör Akkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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