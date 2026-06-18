BARÜ Spor Dostu Kampüs Ödülünü Aldı - Son Dakika
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BARÜ Spor Dostu Kampüs Ödülünü Aldı

BARÜ Spor Dostu Kampüs Ödülünü Aldı
18.06.2026 15:30
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Bartın Üniversitesi, 'Spor Dostu Kampüs' unvanını YÖK'ten aldı. Rektör Akkaya ödülü teslim aldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) "Spor Dostu Kampüs" ödülü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen "Spor Dostu Kampüs Projesi" kapsamında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi "Spor Dostu Kampüs" unvanına layık görüldü. Kampüs yaşamında fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen projede, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteler 45 farklı kriter çerçevesinde değerlendirildi.

Değerlendirmeler neticesinde "Spor Dostu Kampüs" ünvanı almaya hak kazanan üniversiteler için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde ödül töreni düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile BARÜ Spor Dostu Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Özman da yer aldı.

Programda konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Spor altyapısından öğrenci kulüplerinin etkinliğine, ruh sağlığını destekleyici faaliyetlerden bağımlılıkla mücadele çalışmalarına, erişilebilirlik uygulamalarından geleneksel sporların yaşatılmasına kadar birçok başlığı değerlendirme sürecine dahil ediyoruz. Bu yıl 56 üniversitemizin 60 kampüsü başvuruda bulunmuş, başvurular alanında uzman 46 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 30 üniversitemizin 31 kampüsü, Spor Dostu Kampüs unvanı almaya hak kazanmıştır. Böylece bugün itibarıyla ülkemizde toplam 77 üniversitenin 79 kampüsü Spor Dostu Kampüs unvanına sahip hale gelmiştir" dedi.

Ardından YÖK Başkanı Özvar tarafından Rektör Akkaya'ya "Spor Dostu Kampüs" ödülü takdim edildi. Törende yer alan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de Rektör Akkaya'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Böylece BARÜ, spor ve sağlıklı yaşam odaklı kampüs anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu. Rektör Akkaya, BARÜ'de sportif faaliyetlerin çeşitliliğini artırmaya ve sağlıklı yaşam kültürünü kampüsün her alanında yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirterek YÖK Başkanı Özvar'a teşekkürlerini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Ahmet Akkaya, Rektör, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BARÜ Spor Dostu Kampüs Ödülünü Aldı - Son Dakika

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