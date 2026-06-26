BARÜ ve BAKKA'dan İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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BARÜ ve BAKKA'dan İş Birliği Protokolü

BARÜ ve BAKKA\'dan İş Birliği Protokolü
26.06.2026 22:56
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Bartın Üniversitesi ve BAKKA, bölgesel kalkınma sempozyumu için iş birliği protokolü imzaladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "Bölgesel Kalkınma Sempozyumu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölgesel kalkınmaya yönelik bilimsel çalışmaların artırılması ve paydaş iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BARÜ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "Bölgesel Kalkınma Sempozyumu İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan protokolü, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Şahin Baş imzaladı. İmza töreninde Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Arslan da yer aldı.

Protokol kapsamında bölgesel kalkınma alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefiyle "Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" düzenlenecek. Gerçekleştirilecek sempozyum ile üniversite-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma politikalarının bilimsel zeminde değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların politika geliştirme süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

Akademisyenler, araştırmacılar, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikte, bölgesel kalkınma öncelikleri doğrultusunda tema ve içerikler oluşturulacak. Sempozyum çıktıları raporlanarak bölgesel kalkınmaya yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

Protokolün sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesine önemli katkılar sunacağını ifade eden Rektör Akkaya, iş birlikleri dolayısıyla BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya'ya, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Şahin Baş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BARÜ ve BAKKA'dan İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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