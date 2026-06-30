BARÜ ve Bulgaristan\'dan İş Birliği Protokolü

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bulgaristan'ın Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ortak araştırma projeleri, bilimsel faaliyetler ve değişim programları gerçekleştirilecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Bulgaristan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Krasimir Krastanov ile beraberindeki heyet BARÜ'yü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında BARÜ ile Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü yapıldı.

Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Krasimir Krastanov tarafından imzalandı. İmza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Ceylan ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Ucun Özel de yer aldı.

Protokol ile iki üniversite arasında teknik bilimler başta olmak üzere araştırma projeleri yürütülmesi, bilimsel yayınların hazırlanması, ortak diploma programlarının geliştirilmesi, çevrim içi ve yüz yüze derslerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca akademik ve idari personel ziyaretleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının hayata geçirilmesi, Erasmus+ kapsamında ortak faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygun olması halinde öğrencilerin staj programlarına katılımı da desteklenecek.

Uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirten Rektör Akkaya, imzalanan protokolün ortak bilimsel üretime, öğrenci ve akademik personel hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - BARTIN