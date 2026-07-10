Başarılı Öğrenci Disiplinle LGS'de Birinci Oldu - Son Dakika
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Başarılı Öğrenci Disiplinle LGS'de Birinci Oldu

Başarılı Öğrenci Disiplinle LGS\'de Birinci Oldu
10.07.2026 15:21
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Zeynep Ülkü Aslan, LGS'de 500 puan alarak başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu açıkladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Niğde Abdulhamithan Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Zeynep Ülkü Aslan, başarısının arkasındaki en önemli etkenin disiplinli çalışma, telefon kullanımını en aza indirme ve düzenli tekrar olduğunu söyledi.

Sınava hazırlanırken sosyal medya kullanmadığını ve telefon kullanımını neredeyse tamamen bıraktığını belirten Aslan, kendisine ait bir telefonunun olmadığını, ihtiyaç duyduğunda ise yalnızca ailesinin telefonunu ders amaçlı kullandığını ifade etti.

"Telefonu sadece ders için kullandım"

Telefonu sadece çözemediği soruların video çözümlerini izlemek ve konu tekrarları yapmak için kullandığını dile getiren Aslan, "Yapamadığım sorunun mutlaka üzerine gittim. O soruyu anlamadan bırakmadım. Gerekirse öğretmenlerime götürdüm ve mutlaka öğrendim" dedi.

Ders çalışmanın yanı sıra sosyal hayatından da kopmadığını söyleyen başarılı öğrenci, arkadaşlarıyla zaman zaman bir araya geldiğini, piyano çalarak dinlendiğini ve okuldan sonra kısa bir mola verdikten sonra o gün işlenen konularla ilgili testler çözdüğünü anlattı.

Gelecekte tıp eğitimi almak istediğini belirten Aslan, iyi bir üniversitede tıp okuyarak üniversite sınavında da başarılı bir derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Başarısında ailesi ve öğretmenlerinin büyük payı olduğunu vurgulayan Aslan, "Ailem bana hem psikolojik hem de ders konusunda her zaman destek oldu. Öğretmenlerim de anlamadığım konuları tekrar tekrar anlatarak bana çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Zeynep Ülkü Aslan, telefon kullanımının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Sosyal aktivitelerinizi tamamen bırakmayın ama her gün disiplinli şekilde ders çalışın. Az da olsa her gün çalışmak başarıyı getiriyor" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başarılı Öğrenci Disiplinle LGS'de Birinci Oldu - Son Dakika

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