Bayburt Fen Lisesinde öğrenciler eTwinning ile Erasmus+ sürecini öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bayburt Fen Lisesinde öğrenciler eTwinning ile Erasmus+ sürecini öğrendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Fen Lisesinde öğrenciler eTwinning ile Erasmus+ sürecini öğrendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Fen Lisesinde Erasmus Günleri 2026 kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere uluslararası eğitim fırsatları anlatıldı. İngilizce öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer'in konuşmacı olduğu etkinlikte eTwinning projeleri ve Erasmus+ hazırlık süreci ele alındı.

Bayburt Fen Lisesinde, Erasmus Günleri 2026 kapsamında öğrencilerin uluslararası eğitim fırsatları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla 'eTwinning: Erasmus'a Açılan Kapı' etkinliği düzenlendi.

Okulun İngilizce öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, eTwinning projelerinin sunduğu imkanlar, Avrupa'daki okullarla iletişim ve uluslararası iş birlikleri ele alındı. Öğrencilere, yenilikçi projeler aracılığıyla farklı ülkelerdeki okullarla ortak çalışmalar yürütme ve farklı kültürleri tanıma fırsatları hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca eTwinning projelerinin Erasmus+ programına hazırlık sürecindeki yeri üzerinde duruldu. Uluslararası eğitim programlarının öğrencilere sunduğu fırsatların tanıtıldığı etkinlik, öğrencilerin bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi edinmesine katkı sağladı.

Kaynak: İHA
BayburtGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
11:03
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt Fen Lisesinde öğrenciler eTwinning ile Erasmus+ sürecini öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei