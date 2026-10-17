Bayburt Fen Lisesinde öğrenciler eTwinning ile Erasmus+ sürecini öğrendi

Bayburt Fen Lisesinde, Erasmus Günleri 2026 kapsamında öğrencilerin uluslararası eğitim fırsatları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla 'eTwinning: Erasmus'a Açılan Kapı' etkinliği düzenlendi.

Okulun İngilizce öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, eTwinning projelerinin sunduğu imkanlar, Avrupa'daki okullarla iletişim ve uluslararası iş birlikleri ele alındı. Öğrencilere, yenilikçi projeler aracılığıyla farklı ülkelerdeki okullarla ortak çalışmalar yürütme ve farklı kültürleri tanıma fırsatları hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca eTwinning projelerinin Erasmus+ programına hazırlık sürecindeki yeri üzerinde duruldu. Uluslararası eğitim programlarının öğrencilere sunduğu fırsatların tanıtıldığı etkinlik, öğrencilerin bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi edinmesine katkı sağladı.