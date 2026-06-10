Bayburt MESEM Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Bayburt MESEM Mezuniyet Töreni

Bayburt MESEM Mezuniyet Töreni
10.06.2026 12:58
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Bayburt MESEM'de 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi, başarılar dilendi.

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezinde (MESEM) eğitim ve öğretim süreçlerini başarıyla tamamlayan 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Bayburt Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul tanıtım sunumunun ardından Okul Müdürü Zeynep Doğan ile mezun öğrenciler adına Sevda Köse konuşma yaptı. Doğan, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Köse ise, mezuniyetlerinde emeği bulunan öğretmenlerine teşekkür etti.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, mezun olan tüm öğrencilere tek tek tebriklerini iletti.

Mezuniyet programı; kep atma etkinliği, mezuniyet pastasının kesimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bayburt MESEM Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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