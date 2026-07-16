Bayburt'ta 153. Hafız Mezun Oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta 153. Hafız Mezun Oldu

Bayburt\'ta 153. Hafız Mezun Oldu
16.07.2026 09:38
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Sevde Cennet Özbek, Bayburt'taki programla hafızlığını tamamlayarak 153. hafız oldu.

Bayburt'ta okul ile Kur'an kursu iş birliğinde yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı kapsamında eğitim gören Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Sevde Cennet Özbek, hafızlığını tamamlayarak programın 153'üncü hafızı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığının iş birliğiyle sürdürülen programda, Erdem Bayazıt Kur'an Kursu'nda eğitim alan Özbek, Kur'an kursu öğreticisi Büşra Ziypak'ın rehberliğinde hafızlığını tamamladı. Böylece okul ile Kur'an kursunun ortaklaşa yürüttüğü program bir hafız daha mezun verdi.

2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Okul-Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin örgün eğitimlerini sürdürürken eş zamanlı olarak hafızlık eğitimi almalarına imkan sağlıyor. Programla öğrencilerin akademik eğitimlerinden kopmadan hafızlıklarını tamamlamaları, mesleki, akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin birlikte desteklenmesi hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bayburt'ta 153. Hafız Mezun Oldu - Son Dakika

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