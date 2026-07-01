Bayburt'ta Acil Barınma Sınavı - Son Dakika
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Bayburt'ta Acil Barınma Sınavı

Bayburt\'ta Acil Barınma Sınavı
01.07.2026 11:08
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MEB AKUB personeline yönelik acil barınma sınavı Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Bayburt'ta, afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) personeline yönelik iki günlük 'Hafif Düzey Acil Barınma Akreditasyon Sınavı' gerçekleştirildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzurum AFAD eğitmenlerinin görev aldığı akreditasyon sınavında, MEB AKUB personeline afet sonrası acil barınma hizmetlerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Sınav sürecini Bayburt AFAD İl Müdürü Uğur Minder ile İl Müdür Yardımcısı Edip Metin de takip etti.

Program kapsamında ilk olarak ekiplerin idari hazırlıkları ve afet yönetimine ilişkin evrakları incelendi. Ardından çadır kurulumu, barınma alanlarının oluşturulması, alan yönetimi ve afetzedelerin güvenli şekilde tahliyesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Sınav kapsamında ekiplerin afet sonrası acil barınma hizmetlerini planlama, koordinasyon ve uygulamaya yönelik yeterlilikleri ölçüldü.

Akreditasyon programı tamamlanırken, afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin acil barınma alanındaki hazırlık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bayburt'ta Acil Barınma Sınavı - Son Dakika

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