Bayburt\'ta Hayvan Koruma Toplantısı

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, Bayburt'ta 2026 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, yılın kalan döneminde alınacak tedbirler görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul gündemindeki maddeler görüşülerek ilgili kurumların sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve refahına ilişkin çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, yılın ilk yarısında yürütülen çalışmaların yanı sıra ilerleyen süreçte uygulanacak faaliyetler masaya yatırıldı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi ile hayvanların korunmasına ilişkin çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT