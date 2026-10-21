Bayburt\'ta Maarif Modeli çalıştayı 8 grupta tamamlandı, eğitimcilere belge verildi

Bayburt'ta Maarif Modeli çalıştayı 8 grupta tamamlandı, eğitimcilere belge verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Bayburt'taki uygulamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda değerlendirildi. Eğitimciler 8 ayrı grupta çalışma yürüttü, İl Müdürü Kahraman katkı sunanlara teşekkür belgesi verdi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Bayburt'taki uygulamalarının ele alındığı değerlendirme çalıştayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalıştayda, eğitim modelinin okullardaki uygulamaları ve eğitim süreçlerine ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve eğitimcilerin katıldığı çalıştay kapsamında katılımcılar, 8 ayrı grupta bir araya geldi.
Gruplar, temel eğitim 1. sınıf, temel eğitim 2. sınıf, temel eğitim sözel dersler, temel eğitim sayısal dersler, ortaöğretim sözel dersler, ortaöğretim sayısal dersler, ortaöğretim din eğitimi ile ortaöğretim mesleki ve teknik eğitim başlıklarında çalışmalar yürüttü.
Çalıştayın sonunda katkı sunan eğitimcilere, Kahraman tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.
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